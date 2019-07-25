شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى يناقش تهديدات الملاحة فى مضيق هرمز مع نظيره الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، أنه ناقش مع دارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعى الهندى، جوانب تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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وكتب الفالح، عبر حسابه على تويتر: "اجتمعت اليوم بزميلى معالى وزير البترول والغاز الطبيعى الهندى، وتناولنا جوانب تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الصديقين، وتعزيز التعاون فى مجالات الطاقة المختلفة، بما فى ذلك الاستثمارات السعودية فى قطاعات التكرير والبتروكيماويات والتخزين والبنية التحتية فى الهند".





وتابع الفالح: "كما تطرق اجتماعنا المنعقد فى نيودلهى إلى التهديدات المتتالية للملاحة العالمية فى مضيق هرمز، وأثرها السلبى على الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لكبح هذه الأعمال العدائية".





وأوضح الفالح، أنه استعرض مع نظيره الهندى أوضاع أسواق النفط العالمية والدور القيادى للمملكة فى المحافظة على توازن السوق، وقرار مجموعة أوبك+ بشأن تمديد اتفاق الإنتاج، بما يؤدى إلى استقرار الأسواق وجذب الاستثمارات للقطاع لمصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء.



