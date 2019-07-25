شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ينعى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الديوان الملكى الأردنى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الذى وافته المنية اليوم الخميس. وأفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا بإن الملك عبد الله الثانى أمر بإعلان حالة الحداد على فقيد الأمة، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، فى البلاط الملكى الهاشمى لمدة سبعة أيام اعتبارا من اليوم . Advertisements

وأكد بيان للديوان الملكى وقوف المملكة والشعب الأردنى إلى جانب تونس وشعبها بهذه الظروف الصعبة، ضارعا إلى الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه.

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