شكرا لقرائتكم خبر عن قوات التحالف تسقط طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثى باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت قوات التحالف العربى، طائرة بدون طيار داخل الأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران، لاستهداف المملكة العربية السعودية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال العقيد تركى المالكى، المتحدّث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار فى الأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء فى محاوله لاستهداف المملكة.

وجدّد المالكى، تذكيره المجتمع الدولى بالأعمال العدائية التى ارتكبتها ميليشيا الحوثى الإرهابية، موضّحاً أنّ توجيهها صواريخها البالستية وطائراتها المسيرة إلى المناطق والمرافق المدنية والأحياء السكنية المأهولة بالمواطنين العزل وتعمّدها استهداف المدنيين جرائم حرب ضد الإنسانية توقع الميليشيا المدعومة من إيران والتابعة لها تحت طائلة القانون الدولى.

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واستهجن العقيد المالكى الادعاءات التى تخرج فيها الميليشيات بين يوم وآخر معلنة كذبًا وزيفًا استهداف مطارات ومواقع عسكرية عجزت فى الواقع عن الوصول إليها، مؤكّدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستحبط كل محاولات الميليشيا الإرهابية وستبطل مخططاتها العدائية.