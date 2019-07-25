شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة سعودية تلزم زوجاً بدفع نفقة 10 سنوات لزوجته بعد اعتداءه عليها وهجرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألزمت محكمة الأحوال الشخصية فى مدينة جدة بالسعودية، زوجاً بدفع نفقة زوجته عن 10 سنوات مضت، بعد أن هجرها مطالبة بنفقة تلك السنوات، وهو ما حكمت لها المحكمة به.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، رفعت الزوجة دعوى للمحكمة تطالب بحقوقها، غير إن الزوج امتنع عن الحضور للمحكمة، ولم يقدم أى عذر بالرغم من إبلاغه بموعد الجلسة، وبناء عليه قررت المحكمة الفصل فى الدعوى غيابياً.

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وألزمت المحكمة المدعية باليمين، فحلفت بأن زوجها طردها من منزلها ولم ينفق عليها طوال السنوات الماضية، بعدما أخذ بأقوالها وقضت بإلزام الزوج بدفع نفقة 10 سنوات ماضية، والنفقة المستقبلية ما دامت الزوجة فى ذمته، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

وقالت الزوجة أنها بعد الزواج مكثت مع زوجها لمدة سنة، وأنه لم يحسن عشرتها واعتدى عليها أكثر من مرة، ومن ثم طلب منها الذهاب إلى بيت أهلها، وهجرها لمدة 10 سنوات، وتزوج عليها، لافتة إلى أنها لم ترفع ضده دعوى طيلة السنوات الماضية بسبب مرض والدتها، إضافة إلى أنها كانت تأمل فى أن ينصلح حاله ويعود إليها.