أردوغان: السبسي سيظل يُذكر بخدماته لتونس

أنقرة/ الخليج 365
قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، تعازيه للشعب التونسي بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، مؤكدا أن السبسي سيظل يُذكر باحترام إزاء خدماته لتونس.
جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان بعد وفاة الرئيس التونسي، أعرب فيها عن تلقيه ببالغ الحزن نبأ وفاة السبسي.
وأضاف "أرجو الله تعالى أن يتغمد الباجي قايد السبسي برحمته، حيث سيظل يُذكر باحترام إزاء خدماته لتونس، وأقدم تعازيّ للشعب التونسي الشقيق".
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقال مصدر بالرئاسة التونسية للأناضول، إن الجنازة ستكون السبت.
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