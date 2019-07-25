رؤساء وملوك ومنظمات ينعون السبسي: ساهم بِلَمّ شمل البيت التونسي

مراسلون/ الخليج 365

نعى رؤساء وملوك عرب وأجانب ومسؤولون ومنظمات، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الذي وافته المنية صباح الخميس، غداة تعرضه لوعكة صحية.

جاء ذلك في بيانات رسمية، عقب إعلان وفاة السبسي عن عمر يناهز 93 عاما.

وتلقى وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، مكالمات هاتفية من عدد من وزراء خارجية الدول، ومن رؤساء وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، عبروا فيها عن خالص التعازي والمواساة.

وعبّر الدبلوماسيون في اتصالاتهم، وفق بيان للخارجية، عن "عميق أسفهم لوفاة السبسي"، منوهين بتوفقه في قيادة البلاد في مرحلة دقيقة من تاريخها، وبنهجه الوفاقي.

** حداد رسمي وتعازي عربية

أعلن لبنان والجزائر والسلطة الفلسطينية، الحداد الرسمي على الرئيس التونسي الراحل، وتنكيس الأعلام لثلاثة أيام، فيما أعلن الأردن الحداد لـ7 أيام.

ونعى الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، السبسي، مشيرًا إلى "مواقف الأخير الخالدة تجاه الثورة الجزائرية''.

بدوره، وجه العاهل المغربي محمد السادس، برقية تعزية إلى محمد الناصر، رئيس مجلس النواب التونسي، في وفاة السبسي.

كما نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في بيان، نظيره التونسي الراحل، مقدما "خالص التعازي والمواساة".

وقدم الرئيس العراقي إبراهيم صالح، تعازيه للشعب التونسي في وفاة الراحل.

وبعث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر، برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت، مؤكدًا فيها أن السبسي "حافظ على وحدة الشعب التونسي".

فيما أعرب، ملك البحرين حمد بن عيسى، في بيان، عن تعازيه للشعب التونسي في وفاة الرئيس الراحل.

كما بعث سلطان عمان قابوس بن سعيد، برقية تعزية ومواساة إلى محمد الناصر، رئيس تونس المؤقت، بوفاة السبسي، وفق بيان لوكالة أنباء عمان.

بدوره، بعث العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، بوفاة السبسي.

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وأعرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، في بيان، عن تعازيه للشعب التونسي.

**منظمات عربية وإسلامية

وعن الرئيس التونسي الراحل، قالت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، إن "حكمته وقدرته على العطاء، ساهمتا في لمّ الشمل، ورفع مكانة تونس عالياً على المستويين الإقليمي والدولي".

ونعت الجامعة العربية، في بيان، السبسي، مشيرة إلى أنه "رجل مبادئ ومواقف، وصاحب التزام عروبي.. ولعب دورًا محوريًا في الحفاظ على وحدة بلاده في ظرف دقيق".

حركة المقاومة الإسلامية قدّمت، بدورها، التعازي بوفاة الرئيس التونسي، وقالت، في بيان، إن السبسي "قدم جل عمره خدمة لتونس وللأمة وقضاياها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

** رؤساء ومسؤولون أجانب

من جهتها، قالت المستشارة الألمانية، آنغيلا ميركل، في رسالة نشرتها نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر، عبر "تويتر"، إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، هو شخص فاعل وشجاع في طريق الديمقراطية.

بدوره، أعرب الرئيس المالطي جورج فيلا، عن حزنه لوفاة الرئيس التونسي، مقدما تعازيه لأسرة وأصدقاء السبسي وللشعب التونسي.

من جهتها، قدمت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، في مؤتمر صحفي، تعازي الولايات المتحدة بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، بحسب قناة "الحرة" الأمريكية.

** رحيل الحكيم

دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، في نعيه السبسي، الشعب إلى "تناسي وإلغاء الخصومات في هذه الظروف الدقيقة والتمسك بالدستور وبمؤسسات الدولة".

من جانبه، نعى رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، عبر "فيسبوك"، السبسي، قائلا إن "حكمته جنّبت الشعب ويلات التدافع والتصادم".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الرئاسة التونسية رسميا وفاة قائد السبسي عن عمر ناهز 93 عامًا.

وقبل ساعات، أدى رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، لمدة أقصاها 90 يوما، وفق الدستور.

فيما أعلن مصدر بالرئاسة التونسية، للأناضول، أنه سيتم تشييع جثمان السبسي، السبت. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.