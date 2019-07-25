مورو: السبسي حمى تونس من التدخل الأجنبي

تونس/يامنة سالمي/ الخليج 365

قال النائب الأول لرئيس البرلمان التونسي عبد الفتاح مورو إن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي "سعى لحماية القرار الوطني من أي تدخل أجنبي".

وأضاف مورو، في تصريح للأناضول، أن "السبسي كان حريصا بعد انتخابات 2014 على أن يكون مساعدا على حماية مؤسسات الدولة، ومن بين ما تميّز به الرجل أنه لم يتمكّن أي طرف أجنبي في عهده من النفاذ إلى تونس رغم ما تشكوه من إشكاليات سياسية واقتصادية واجتماعية".

وتابع مورو، وهو نائب عن كتلة حركة النهضة الإسلامية (68 مقعدا/217)، أن "الرئيس الراحل السبسي تحمّل مسؤوليات سياسية مختلفة في مواقع مختلفة وتميز بالحضور الدائم".

وشدد مورو على أن "هذا يستوجب التنويه والاحترام والتقدير، وفقدان السبسي يُحدث في نفوسنا أسى".

واستدرك النائب الأول لرئيس البرلمان: "هذا لا يعني أننا سنذهب للمجهول، نحن في طريق معبدة معلومة يحميها دستور اتفقنا عليه وإجراءات نحترمها ونشعر بالاطمئنان أن انتقال السلطة سيكون كما كان منذ 2011 انتقالا سلسا محترما أمن الوطن ومستقبله ومصلحته".

من جهته، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) غازي الشواشي إن "تونس دولة ديمقراطية، ودولة مؤسسات، والتداول اليوم على السلطة سيكون بطريقة يحترم فيها المسار الدستوري والمسار القانوني وسيكون انتقالا سلميا وسريعا للمحافظة على استقرار بلادنا وأمنها".

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وأضاف الشواشي، في تصريح للأناضول، أن "تونس اليوم تعطي درسا عن الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات".

من جانبه، شدّد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني (45 مقعدا) الصحبي بن فرج على أن "انتقال السلطة سيكون مثل أي انتقال في أي ديمقراطية عريقة ومستقرة، فبمقتضى دستور تونس عند وفاة الرئيس يتم تعويضه برئيس البرلمان".

وقال بن فرج، للأناضول، إن "الشعب التونسي أثبت مرة أخرى أنه جدير بالديمقراطية وبالانتقال الديمقراطي وأنه ودّع نهائيا عصر الاستبداد وعصر الانقلابات".

وأردف بن فرج قائلا "تونس ليست سلطنة أو إمارة أو مملكة ننتظر مجلس العائلة ليجتمع ويقرر من سيخلف الرئيس، نحن دولة حداثية فيها دستور ومؤسسات، والدستور يتحدث عن تعويض الرئيس المتوفي برئيس البرلمان".

وأدّى رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بمقر البرلمان، خلفا للسبسي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقال مصدر بالرئاسة التونسية للأناضول إن الجنازة ستكون السبت.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.