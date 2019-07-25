الشاهد: تشييع جثمان السبسي السبت بمشاركة رؤساء دول ووفود أجنبية

تونس/ يامنة سالمي/ الخليج 365
قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الخميس، إنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، السبت، بحضور كبير لعدد من رؤساء الدول والوفود الأجنبية، لأن الراحل "كانت له سمعة كبيرة في الخارج وبين العديد من دول أوروبا والخليج العربي".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية، بمقر البرلمان، مساء الخميس، إثر اجتماع رفيع أشرف عليه الرئيس المؤقت محمد الناصر، وحضره الشاهد و4 وزراء لترتيب مراسم جنازة السبسي.
وبحسب مراسلة الخليج 365، فإن الوزراء الحاضرين للاجتماع هم للخارجية خميس الجهيناوي، والداخلية هشام الفوراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، والعدل كريم الجموسي.
وأضاف الشاهد، "نترحّم على مناضل كبير قضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال، وقام بدور هام في الانتقال الديمقراطي، وقد كان دبلوماسيا محنكا وكانت دبلوماسيته مشهودا لها".
واستطرد رئيس الوزراء التونسي قائلا: "السبسي كان سياسيا محنكا تعلمت منه الكثير".
وتابع: "الدولة التونسية أعطت صورة كبيرة للعالم في التداول السلمي للسلطة بسلاسة وفي إطار حضاري، والشعب التونسي يجب أن يكون متضامنا وينسى خلافاته، ووفاة السبسي خسارة كبيرة لتونس".
وفي وقت سابق الخميس، أدّى رئيس البرلمان محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بمقر البرلمان، خلفا للسبسي الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ93 عامًا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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