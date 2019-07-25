ميركل: "السبسي" فاعل وشجاع في طريق الديمقراطية

برلين / أربيل بشاي، باريش سشكين/ الخليج 365
قالت المستشارة الألمانية، آنغيلا ميركل، إن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، هو شخص فاعل وشجاع في طريق الديمقراطية.
جاء ذلك في رسالة لميركل نشرتها نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريك ديمر، على تويتر، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.
وأعربت ميركل عن حزنها لوفاة السبسي قائلة "هو شخص فاعل وشجاع في طريق الديمقراطية".
بدوره، أعرب الرئيس المالطي جورج فيلا، عن حزنه لوفاة الرئيس التونسي، مقدما تعازيه لأسرة وأصدقاء السبسي وللشعب التونسي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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