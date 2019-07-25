السديري يرعى حفل تدشين كتاب “عقود في حوار

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – سهيل السهيل : دشّن سعادة محافظ الغاط منصور بن سعد السديري كتاب حوار في عقود لمؤلفة عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالرحمن المشيقح الذي أقيم بمكتبة دار الرحمانية بمحافظة الغاط وسط حضور عدد من الأدباء والإعلاميين والشخصيات الإجتماعية .

بدأ الحفل بكلمة لصاحب الكتاب الدكتور المشيقح شاكراً محافظ الغاط على الحفاوة وكرم الضيافة مشيراً الى أهمية هذه المناسبات في نشر الثقافة وتبادل الآراء مثمناً في الوقت نفسه مبادرة دار الرحمانية لتدشين كتاب عقود في حوار . وعبر المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ الغاط لتنظيم حفل التدشين واهتمامه بالأدب والأدباء . واحدث المشيقح بأن هذا العمل يعكس مدى تفاعل المحافظ منصور السديري مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى لرفع درجة الوعي بين مختلف شرائح المجتمع . من جانبه عبر الإعلامي علي اليامي الذي أدار الأمسية عن سعادته بهذا الإحتفال مشيداً بالغاط ومحافظها والروح العصرية التي تشهدها المحافظة.

وتناول الجميع مأدبة العشاء التي أعدت بهذه المناسبة الكريمة بمقر نادي الحمادة الرياضي بمحافظة الغاط. Advertisements

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