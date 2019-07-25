الصحة تدعو 504 مرشحين على وظائفها للمراجعة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس أسماء 504 مواطنين ومواطنات من المتقدمين والمتقدمات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

ودعت الصحة، المرشحين والمرشحات لمراجعة أي من فروع مديريات الشؤون الصحية بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2019/7/28م، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2019/8/1م؛ وذلك لاستكمال إجراءات تعيينهم.

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وطالبت الوزارة، المرشحين باصطحاب الوثائق التالية: الهوية الوطنية مع نسخة منها، أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة، أصل وثيقة التخرج مع نسخة منها، موضحًا بها التقدير العام، والنسبة المئوية، أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج. والحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل، شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم، واتضحت أحقيتهم في الترشح وفقًا لنقاط المؤهل، والأقدمية، والرغبات المكانية، مؤكدة أن مَنْ لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشح سيُعد ذلك عدولًا منه عن رغبته في التوظيف.

ويمكن الاطلاع على أسماء المرشحين والمرشحات على وظائف وزارة الصحة من خلال الرابط التالي: (هنا).