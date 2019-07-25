شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات وولى عهد أبو ظبى وحاكم دبى يعزون فى وفاة الرئيس التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى محمد الناصر، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، فى وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى، رئيس الجمهورية التونسية، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتى تعزية مماثلتين إلى فخامة محمد الناصر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".