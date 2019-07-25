شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات وولى عهد أبو ظبى وحاكم دبى يعزون فى وفاة الرئيس التونسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، برقية تعزية إلى محمد الناصر، الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، فى وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى، رئيس الجمهورية التونسية، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتى تعزية مماثلتين إلى فخامة محمد الناصر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات وولى عهد أبو ظبى وحاكم دبى يعزون فى وفاة الرئيس التونسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.