شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانتخابات فى تونس: انتخابات الرئاسة ستجرى 15 سبتمبر القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الانتخابات فى تونس، اليوم الخميس أن انتخابات الرئاسة ستجرى فى 15 سبتمبر. يذكرأن، أدى‭‭‭ ‬‬‬‬رئيس البرلمان التونسى اليوم الخميس القسم رئيسا مؤقتا للبلاد بعد ساعات من إعلان وفاة الباجي قايد السبسي‭. فيما أدى محمد الناصر رئيس البرلمان التونسى القسم رئيسا للبلاد.

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