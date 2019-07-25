"الصحفيين العرب" يطالب المجلس العسكرى السودانى بإطلاق سراح الصادق الرزيقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب المجلس العسكرى الحاكم فى السودان بإطلاق سراح الصادق الرزيقى، رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين، الذى تم اعتقاله من قبل السلطات العسكرية بالسودان، حيث إنه معروف بوطنيته الصادقة وولائه للسودان الشقيق.
كما طالب الاتحاد العام للصحفيين العرب فى بيان له بمعرفة أسباب اعتقاله والعمل على إطلاق سراحه في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدًا أنه سيظل يتابع هذا الموضوع الذي يعتبر مهما للغاية.
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