شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف كيف تتغلب الكويت على حرارة الجو فى الأسواق والمجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتغلب الكويت على درجات الحرارة المرتفعة عبر استخدام مرشات للمياه فى الهواء الطلق، وذلك مع الارتفاع المطرد لدرجات الحرارة، وتظهر في كثير من المرافق العامة والخاصة والمجمعات والأسواق، لاسيما التي تشهد كثافة من المرتادين محاولات لتخفيف وطأة الحر من خلال تركيب مرشات ماء في الهواء الطلق.

وبحسب القبس الكويتية، يمكن ملاحظة وجود مثل هذه المرشات على سبيل المثال في مطار الكويت الدولي والأسواق مثل سوق المباركية وبرايح سالم، التي تساعد في ترطيب الاجواء الحارة في فصل الصيف، إذ ترتفع درجات الحرارة إلى مستويات عالية جداً، وذهبت بعض المقاهي والمطاعم الى أبعد من ذلك بتركيب مراوح مزودة بالماء لتأمين أجواء مناسبة للمرتادين.