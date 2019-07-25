شكرا لقرائتكم جونسون يكرّر نبذه اتفاق "بريكزيت" ويتّجه إلى صدام مع بروكسيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - أ ف ب – | منذ 3 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 19:26

استهلّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عهده اليوم الخميس، بتجديد رفضه اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) الذي توصّلت إليه سلفه تيريزا ماي مع بروكسيل، معلناً أن حكومته ستولي "أولوية قصوى" للتحضيرات لانسحاب من دون اتفاق من التكتل، في 31 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.



وشارك جونسون في جلسة صاخبة في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، تخلّلتها صيحات من نواب معارضين.

يأتي ذلك بعد يوم على تخلّصه من أكثر من نصف وزراء الحكومة السابقة، وتشكيله حكومة وصفتها صحيفة "ذي ميرور" المؤيّدة لحزب العمال المعارض، بأنها "أكثر الحكومات البريطانية يمينية منذ ثمانينات" القرن العشرين، إذ تضمّ أعضاء متشددين في الدفاع عن "بريكزيت".

ورأى جونسون أن الاتفاق التي توصّلت إليه ماي مع المفوّضية الأوروبية "ستقضي على استقلالنا الاقتصادي"، مشدداً على أن بنوده "غير مقبولة لهذا البرلمان أو لهذا البلد، ورُفض ثلاث مرات" في البرلمان.

وأضاف: "أفضّل الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق، أفضّل ذلك كثيراً. أعتقد بأن ذلك ممكن حتى في مرحلة متأخرة، وسأعمل بكل جدية لتحقيق ذلك". وتابع: "إنه اليوم الأول من مقاربة جديدة ستنتهي بالخروج من الاتحاد في 31 تشرين الأول".

وحضّ جونسون الاتحاد على مراجعة رفضه التفاوض مجدداً في شأن الاتفاق. وفي حال الخروج من دون اتفاق، هدّد جونسون بالامتناع عن دفع فاتورة "الطلاق"، وتبلغ 49 بليون يورو أعلنت بريطانيا أنها تدين بها للتكتل. وأشار الى أنه سينفق الأموال بدل ذلك على التحضيرات للخروج من دون اتفاق.

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ويرى جونسون أن التهديد بانسحاب فوضوي من الاتحاد سيرغم بروكسيل على الإذعان ومنح لندن شروطاً أفضل، ستتيح لها إبرام اتفاقات تجارية مع دول مثل الصين والولايات المتحدة.

ويتمحور حلّ جونسون في شأن الحدود بين شطري إرلندا، حول اقتراحات رفضها الاتحاد والقادة الإرلنديون، لأنها إما غير قابلة للتطبيق وإما غير كافية.

في بروكسيل قالت مينا أندريفا، الناطقة باسم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: "الاتفاق الذي توصّلنا إليه (مع حكومة ماي) هو الأفضل الممكن. نحن مستعدون لإضافة أشياء الى الإعلان السياسي، لكننا لسنا مستعدين لإعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب".

وأكدت أن الاتحاد لن يتخلّى عن بند "شبكة الأمان" في الاتفاق. وأضافت: "نتوقع أن تحترم المملكة المتحدة التزاماتها لتجنّب وجود حدود مادية، وفي الوقت ذاته حماية موقع إرلندا في السوق الداخلية".

لكن تشكيلة الحكومة التي شكّلها جونسون، توحي بأنه لن يسعى إلى مساومة مع بروكسيل. فدومينيك راب الذي تولّى حقيبة الخارجية، هو من أشد المدافعين عن "بريكزيت".

كما كُلف جيكوب ريس موغ العلاقات مع البرلمان، يما تسلّم مايكل غوف منصباً وزارياً من دون حقيبة، ليكون الذراع اليمنى لجونسون. وتقضي مهمته بالتحضير لخروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي.

لكن تعيين ساجد جاويد وزيراً للمال أثار ارتياحاً في الأسواق، إذ عمِل سابقاً في "دويتشه بنك" الألماني.