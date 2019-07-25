شكرا لقرائتكم لافروف في كوبا يتعهد دعمها لمواجهة أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - هافانا - أ ف ب | منذ 3 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 15:53

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في هافانا، أن بلاده "ستواصل دعم كوبا في كل المجالات" وتدعم اقتصادها في مواجهة الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة.



والتقى لافروف الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل والأمين العام الأول للحزب الشيوعي راوول كاسترو.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيره الكوبي برونو رودريغيز: "سنواصل دعم كوبا في كل المجالات، ليس على الصعيد المعنوي والسياسي فقط ولا عبر تطوير التعاون التقني والعسكري، بل عبر تشجيع التجارة والمشاريع الاقتصادية التي ستسمح لاقتصاد هذا البلد بأن يصبح أقوى في مواجهة الهجمات الخارجية".

ودان تطبيق الولايات المتحدة الفصل الثالث من "قانون هيلمز بورتون" الذي يتيح ملاحقة الشركات الأجنبية التي تدير ممتلكات أمّمتها كوبا خلال ثورة فيدل كاسترو عام 1959، أمام محاكم أميركية. وقال إن "كل مواد هذا القانون غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن "الجمعية العامة (للأمم المتحدة) تصوّت ضد الحظر والقرار يلقى تأييد 190 (عضواً) في كل مرة".

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واعتبر لافروف أن مصلحة واشنطن على المدى البعيد يُفترض ألا تكون "تدهور العلاقات مع كل العالم، عبر إطلاق إنذارات والمطالبة بدفع غرامات فوراً والاستيلاء على موارد مالية"، وزاد: "مصلحتها يجب أن تكون ضمان علاقاتها مع شركائها".

أما رودريغيز فذكر أن روسيا وكوبا ستوحدان جهودهما في مواجهة "وباء الإجراءات القمعية الأحادية" التي تطبّقها الولايات المتحدة، مشدداً على أنها تشكّل "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومصدر تهديد للسلام والأمن الدوليين".

وأعلن السفير الروسي في هافانا أندري غوسكوف أن قيمة المبادلات مع موسكو بلغت 388 مليون دولار عام 2018، بزيادة نسبتها 34 في المئة عمّا كانت عليه عام 2017.

في واشنطن تعهد إليوت أبرامز، الموفد الأميركي المكلّف ملف فنزويلا، تشديد "الضغط على كوبا" نتيجة "أفعالها في فنزويلا".

وتابع: "في شأن روسيا، ما زلنا نفكر بنوع العقوبات التي يجب فرضها، على أفراد أم على قطاعات. مدهش أن نرى أن (الروس) ما عادوا يعطون أموالاً لفنزويلا، (بل) يأخذون منها أموالاً". وزاد أن الروس "يسعدونهم (الفنزويليون) في بيع نفطهم بطريقة ما، وهذا أمر نتابعه عن كثب".