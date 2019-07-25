شكرا لقرائتكم فرنسا تعدّ استراتيجية لتعزيز ترسانتها العسكرية في الفضاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 18:37

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أن بلادها ستستثمر في سبل "دفاع فاعلة" لحماية أقمارها الاصطناعية، مثل أشعة الليزر القادرة على التشويش على الأقمار العدوّة.



جاء ذلك في خطاب ألقته في قاعدة ليون مون فردان الجوية، شرح العقيدة الجديدة الفضائية الدفاعية التي ستتبنّاها فرنسا.

ومع التجسّس والتشويش والقرصنة الإلكترونية والأسلحة المضادة للأقمار الاصطناعية، بات الفضاء الساحة الأساسية للجيوش، وتحوّل مكاناً جديداً للمواجهة بين القوى الكبرى التي تخوض منذ سنوات سباقاً للهيمنة على الفضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقالت بارلي: "بات الفضاء ساحة للجيوش الحليفة والعدوّة. وفي حين أن وقت الصمود بات أقصر، علينا التحرك وأن نكون مستعدين".

وأضافت "في حال تعرّضت أقمارنا الاصطناعية لتهديد، سنشوّش على أقمار خصومنا. نحتفظ بالتوقيت والسبل للردّ. وهذا يعني استخدام أشعة الليزر التي تنشرها أقمارنا، أو أقمارنا الاصطناعية المصغرة الدورية. سنطوّر أشعة الليزر القوية. إنه مجال تأخّرت فيه فرنسا. لكننا سنعوّض عن ذلك".

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وأشارت بارلي إلى أن "فرنسا تنوي أيضاً تعزيز وسائلها لمراقبة الفضاء"، وزادت: "علينا مراقبة أقمارنا أكثر وفي شكل أفضل. وعلينا أن نعرف جيداً الأشياء التي تحيط بها وتمرّ عبر مساراتها. علينا التمكّن من كشف الأعمال المشبوهة العدائية التي تستهدف أقمارنا العسكرية ومصالحنا الفضائية".

ودعت "شركاءنا الأوروبيين" إلى بناء "قدرات مشتركة مستقبلية لمعرفة الوضع في الفضاء". وتابعت: "أرغب في أن نتزوّد بأقمار مصغرّة دورية، بدءاً من العام 2023. أجهزة رصد مصغرة ستكون أعين أقمارنا الاصطناعية".

ويلحظ قانون البرمجة العسكرية الفرنسي لفترة 2019-2025، تخصيص 3,6 بليون يورو للدفاع الفضائي. وسيُسمح خصوصاً بتمويل تجديد الأقمار الاصطناعية للمراقبة والاتصالات وإطلاق 3 أقمار للتنصت الكهرومغناطيسي وتحديث رادار المراقبة الفضائية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن بلاده ستشكّل في أيلول (سبتمبر) المقبل "قيادة كبرى للفضاء" في سلاح الجوّ الفرنسي الذي "سيصبح اسمه سلاح الجوّ والفضاء".

وذكرت بارلي أن هذه القيادة الجديدة التي ستتمركز في تولوز، مركز الصناعة الجوية والفضائية الفرنسية، ستضمّ "كل الوسائل المشتتة لجيوشنا وتلك التي تساهم في الاستخدام الجيد للوسائل الفضائية".