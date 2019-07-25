شكرا لقرائتكم ملك الأردن يزور قيادة الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 18:34

زار العاهل الاردني عبدالله الثاني، اليوم الخميس، القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث كان في استقباله رئيس الأركان الاردني اللواء الركن الطيار يوسف أحمد الحنيطي، ومساعدوه.



وافادت وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان ملك الاردن "اجتمع باللواء الحنيطي فترة من الوقت، تم خلالها بحث عدد من الأمور والقضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية". ونقلت تأكيد عبد الله الثاني "اعتزازه بمنتسبي القوات المسلحة الأردنية، وما وصلت إليه تشكيلاتها ووحداتها من جاهزية عالية ومستوى متميز". وأكد ملك الاردن "اعتزازه وثقته بالقيادات الحالية للأجهزة الأمنية وبالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته بمهنية واحترافية عالية".