شكرا لقرائتكم بيونغيانغ تطلق صاروخين قصيري المدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن - أ ف ب | منذ 4 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 15:16

أطلقت كوريا الشمالية صاروخين قصيري المدى في البحر، احتجاجاً على تدريبات عسكرية ستنفذها سيول وواشنطن الشهر المقبل.



وإطلاق الصاروخين هو الأول منذ لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، واتفاقهما على استئناف المحادثات بين الجانبين.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي أن "صاروخين قصيري المدى" أُطلقا في اتجاه البحر فجر اليوم الخميس، من وونسان على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية. وقبل أن يسقطا، قطع أحدهما 430 كيلومتراً، والثاني 690 كيلومتراً والذي "يبدو أنه نوع جديد من الصواريخ".

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "ندعو كوريا الشمالية إلى الكفّ عن العمليات التي لا تساهم في تهدئة التوتر العسكري".

واعتبرت وزارة الدفاع اليابانية أن إطلاق الصاروخين "مؤسف إلى أبعد حد"، مستدركة أنهما لم يسقطا في المنطقة الاقتصادية الحصرية لليابان.

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وكانت الدولة الستالينية أطلقت صواريخ قصيرة المدى في أيار (مايو) الماضي، في أول اختبارات تنفذها منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، لكن ترامب قلّل من أهمية الأمر.

وتعتبر بيونغيانغ أن المناورات الأميركية - الكورية الجنوبية تشكّل "انتهاكاً واضحاً" لإعلان وقّعه ترامب وكيم، خلال أول قمة جمعتهما، في سنغافورة عام 2018.

وقال شيونغ سيونغ شانغ، وهو محلل في معهد سيجونغ، إن التجربة الأخيرة "تشكّل رسالة قوية واحتجاجاً من بيونغيانغ على التدريبات المشتركة".

لكن هونغ مين، وهو باحث في معهد كوريا للتوحيد الوطني، أدرج إطلاق الصاروخين "في إطار الإرادة الكورية الشمالية لامتلاك برنامج باليستي متقدّم، بدل إدانة التدريبات العسكرية".

وأشار إلى أن "كوريا الشمالية أعلنت في الماضي أنها ستحدّث نظامها الدفاعي وتحسنّه، وعملية الإطلاق هذه جزء من هذا المشروع".