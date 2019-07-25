شكرا لقرائتكم محمد الناصر رئيساً موقتاً لتونس بعد وفاة السبسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - تونس - أ ف ب - | منذ 5 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 17:14

أعلن نائب رئيس مجلس الشعب التونسي عبد الفتاح مورو، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان محمد الناصر سيتولى الرئاسة الموقتة للجمهورية التونسية وذلك اثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي صباح اليوم.



وقال للصحافيين إن محمد الناصر سيؤدي اليمين في البرلمان اليوم. وقال للصحافيين إن محمد الناصر سيؤدي اليمين في البرلمان اليوم. وبحسب الدستور فان الناصر يمكنه تولي الرئاسة الموقتة لمدة ادناها 45 يوما واقصاها 90 يوما.



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