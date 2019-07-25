شكرا لقرائتكم قمة "آستانة" الثلاثية حول سورية تُعقد نهاية أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 15:15

أعلنت موسكو اليوم الخميس، تحديد نهاية أب (اغسطس) المقبل موعدًا لعقد قمة بين زعماء ضامنو عملية "آستانة" في شأن سورية، الثلاثة روسيا وتركيا وإيران.



ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن السفير الروسي لدى طهران، ليفان غاغاريان، قوله إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيريه التركي رجب طيب أردوغان، والإيراني حسن روحاني، نهاية الشهر المقبل في تركيا.

وأضاف أن وزراء خارجية الدول الثلاث سيجتمعون في العاصمة الكازاخية (نور سلطان) ضمن محادثات "آستانة"، يومي 1 و2 أب (أغسطس) المقبل، على أن تُعقد القمة الثلاثية في تركيا نهاية الشهر المقبل.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، صرح للصحافيين في وقت سابق أن موعد القمة الثلاثية في تركيا لم يُحدد بعد، في حين قال الرئيس التركي في كلمة ألقاها خلال استقباله رؤساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية، منتصف الشهر الجاري، إن بلاده قد تستضيف القمة الثلاثية أواخر أب المقبل.