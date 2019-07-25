شكرا لقرائتكم تحقيق مع معارضين لبوتين وحملة دهم مرتبطة بانتخابات موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - أ ف ب - | منذ 6 ساعات في 25 يوليو 2019 - اخر تحديث في 25 يوليو 2019 / 16:29

استدعى محققون روس ساسة معارضين اليوم الخميس، للتحقيق معهم بعدما شنّت السلطات حملة دهم ليلية واعتقلت الزعيم المعارض أليكسي نافالني لثلاثين يوماً.



وتزامنت حملة القمع مع سعي المعارضة إلى خوض انتخابات البرلمان في موسكو، المرتقبة في أيلول (سبتمبر) المقبل، في ظلّ تراجع نسبة التأييد للرئيس فلاديمير بوتين.

وتأتي حملة الاعتقالات والدهم بعد تظاهرة نظمتها المعارضة في موسكو قبل أيام، اعتُبرت الأضخم التي تشهدها العاصمة الروسية منذ سنوات، مع تصاعد غضب من رفض هيئة الانتخابات السماح لمرشحي المعارضة بالمشاركة في الانتخابات.

وهدد نافالني ومعارضو الكرملين بتنظيم تظاهرة أكبر في 27 الشهر الجاري، قرب مكتب رئيس بلدية موسكو، إذا لم يتم تسجيل مرشحي المعارضة.

وليل الأربعاء - الخميس، دهمت الشرطة منازل معارضين ومرشحين محتملين، بينهم ديمتري غودكوف وإيفان زمدانوف.

ويرتبط ذلك بملف جنائي يتعلّق بعرقلة عمل مسؤولي الانتخابات، بعدما نظم حلفاء نافالني ومواطنون روس اعتصامات أمام مكاتب اللجنة الانتخابية في موسكو ومدن أخرى.

Advertisements

واعتبر المحققون أن الاحتجاجات تضمّنت "تهديداً باستخدام العنف ضد أعضاء اللجان الانتخابية"، وهذه مخالفة يمكن أن تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

واستُدعي اليوم الخميس ساسة آخرون، بينهم ليوبوف سوبول، حليف نافالني، للتحقيق معهم.

وكتب غودكوف على "تويتر" بعد تفتيش شقته ليلاً: "بدأت صباحي بتحقيق أمام لجنة التحقيقات. بعد عمليات تفتيش واعتقالات واسعة، ستنتهي الانتخابات. هذه المؤسسة انتهت في ظل بوتين".

وبذل معارضون جهوداً لخوض الانتخابات، لكنهم يشكون إرغامهم على المرور بخطوات معقدة. وطُلب من كلّ منهم جمع 5 آلاف توقيع لقبول ترشّحهم.

ومع ذلك لا تزال السلطات الانتخابية ترفض تسجيل معظم ممثلي المعارضة، وتتهمهم بتزوير توقيعات.

ودعت المعارضة سكان موسكو إلى المشاركة في تجمّع غير مصرح به، بعد غد السبت. وكتب المعارض البارز والمرشّح المحتمل إيليا ياشين على "تويتر": "فكّروا في الأمر: الناس يحاولون فقط المشاركة في انتخابات المدينة". ووصف السلطات بأنها "مجنونة ومريضة بجنون الشك".

ونصح سكان العاصمة ذوي التفكير الليبرالي بألا يخافوا، وزاد: "الأمر يشبه ما يحدث مع كلاب: إذا أظهرت خوفاً ستمزّقك إرباً".