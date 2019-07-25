- 1/2
- 2/2
© REUTERS / Handout
وأوضح سريع أن عملية استهداف مطار أبها "تأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي كان آخرها 25 غارة جوية خلال 12 ساعه الماضية"، مؤكداً: "عملياتنا ستستمر طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا"، مكرراً "الدعوة للمدنيين والشركات بالابتعاد الكامل عن المطارات والمواقع العسكرية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".
الجدير بالذكر أن سلاح الجو المسير نفذ فجر اليوم عمليات واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير، بحسب ما قال موقع "أنصار الله".
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطار أبها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.