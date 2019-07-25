الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" في أطراف قضاء خانقين

قال آمر اللواء 23 بشير مزاحم العنبكي إن "قوة من الفوج الثاني التابع للواء 23 في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه في أطراف خانقين، وفتحت نيران أسلحتها عليهم بشكل مباشر ما أجبرهم على الفرار". بحسب موقع "الحشد الشعبي".

وأضاف العنبكي إن "اللواء 23 يرصد تحركات "داعش" في قاطع خانقين ويقف لهم بالمرصاد".

وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.