قال آمر اللواء 23 بشير مزاحم العنبكي إن "قوة من الفوج الثاني التابع للواء 23 في الحشد تمكنت من رصد تسلل لداعش بالكاميرات الحرارية في قرى مردان (الزور) باتجاه قرى علياوه في أطراف خانقين، وفتحت نيران أسلحتها عليهم بشكل مباشر ما أجبرهم على الفرار". بحسب موقع "الحشد الشعبي".
وأضاف العنبكي إن "اللواء 23 يرصد تحركات "داعش" في قاطع خانقين ويقف لهم بالمرصاد".
وحققت القوات العراقية، جميع أهدافها المرسومة في المرحلة الأولى من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت صباح الأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يحبط هجوما لـ"داعش" في أطراف قضاء خانقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.