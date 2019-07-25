شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ولبنان يعلنان الحداد الرسمى 3 أيام لوفاة الرئيس التونسى قايد السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، الحداد الرسمى فى البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس، إثر وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية مساء اليوم إنه "على إثر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجى قايد السبسي.. أعلن رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح اليوم /الخميس/ الحداد الرسمى فى كافة أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام حتى يوم السبت المقبل".



وأضاف البيان أن الرئيس بن صالح أمر بتنكيس العلم الوطنى على كافة المؤسسات الرسمية والحكومية خلال هذه الفترة.

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كما، أعلنت لبنان الحداد الرسمي في البلاد لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم /الخميس/، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.



وأصدر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري مذكرة بإعلان الحداد على الرئيس التونسي الراحل، تُنكس فيها الأعلام على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة.



وتضمن القرار أن يبدأ الحداد اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد السبت، على أن تعدّل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة.