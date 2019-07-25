شكرا لقرائتكم خبر عن ملك المغرب ينعى الرئيس التونسى الراحل الباجى قائد السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الملك المغربى محمد السادس، الرئيس الراحل الباجى قايد السبسى رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الحالى للقمة العربية، الذى وافته المنيه صباح اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية (ماب) أن العاهل المغربى أعرب -فى برقية تعزية بعثها إلى رئيس مجلس النواب التونسى السيد محمد الناصر- بهذه المناسبة المحزنة، باسمه وباسم الشعب المغربي، عن أحر تعازى المغرب وأصدق مشاعر مواساته فى رحيل أحد رجالات تونس الكبار، الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وساهموا، بكل إخلاص ونكران ذات، فى بناء دولتها الحديثة.



وأكد الملك محمد السادس أن المملكة المغربية تحتفظ، بكل تقدير، للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل، ومن حرص شديد على إقامة علاقة تعاون وثيق ونموذجى بين البلدين.