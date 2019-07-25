شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت عن الرئيس الراحل قايد السبسى: الأمة العربية فقدت زعيمًا وطنيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى أخيه الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، بوفاة المغفور له الرئيس التونسى السابق الباجى قايد السبسي.

وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية - باسمه وباسم الشعب الكويتى عن خالص التعازى وصادق المواساة له وللشعب التونسى ولأسرة الفقيد الكريمة، مؤكدًا أن الأمة العربية فقدت برحيله زعيمًا وطنيًا ساهم فى خدمة قضاياها العادلة والدفاع عنه، مستذكرًا فى الوقت نفسه مسيرة الراحل الوطنية الحافلة بالعطاء والإنجازات فى خدمة وطنه، وإسهاماته الجليلة المشهود لها للحفاظ على وحدة الشعب التونسى وعلى أمنه واستقراره وتوجيه طاقاته نحو التنمية والبناء.



وأشاد أمير الكويت بدور الفقيد المقدر فى تقوية أواصر العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وتطوير مجالات التعاون المشترك بينهما، سائلاً المولى جل وعلا أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع جميل الصبر وحسن العزاء.



كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى عزاء مماثلتين إلى الرئيس التونسي.