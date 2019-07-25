شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليبيا يعدد حسنات السبسى : حرص على استقرار دول الجوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدّد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مميزات رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في تغريدة نشرها على تويتر.

وقال غسان سلامة ، إن رئيس الدولة التونسية كان 'من قلة من القادة الذين يجادلونك في الكتب التي يقرؤون قدر اهتمامهم بالمسائل التي يعالجون، ممن تبنوا الحداثة سبيلا للتقدم دون التخلي عن ذرة من الاستقلالية، ممن حرصوا على استقرار جيرانهم حرصهم على بلدانهم، وكان صديقا، صادقا، صدوقا. رحمه الله'.

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وتزامنت وفاة الرئيس التونسي الباجى قايد السبسي مع ذكرى عيد الجمهورية فى تونس، والسبسي من مواليد مدينة سيدى بورسعيد فى نوفمبر عام 1926، ودرس القانون بجامعة السوربون، وتولى عدة مناصب فى الدولة منذ عهد الحبيب بورقيبة.

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، خاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته مع التونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.