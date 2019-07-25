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الأمير فيصل بن سلمان يستقبل رؤساء بعثات الحج من الدول العربية والإسلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل صاحب السمو الملكى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ورئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة رؤساء بعثات الحج الرسمية من الدول العربية والجاليات الإسلامية هذا العام.

واكد ان المملكة تداوم منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - على إعطاء الحرمين الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المنورة كل الاهتمام، ولم تدخر جهدًا، أو مالاً، أو علمًا، أو خبرة، فى سبيل تيسير الحج والعمرة والزيارة، وتهيئة جميع الخدمات لضمان راحة وطمأنينة وأمن حجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا نسكهم بكل يسر وسهولة.

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ورحب الأمير فيصل بن سلمان، باسمه وباسم العاملين فى القطاعات الخدماتية كافة، وبالنيابة عن أهالى طيبة الطيبة- بضيوف الرحمن الذين جائوا من مختلف بلاد العالم لأداء شعائر فريضة الحج، وقال: "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمر بالتيسير على ضيوف الرحمن، والحرص على توفير الأمن والاستقرار والهدوء لهم، ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، وتلك مهمة نتشرف بها، ونحمد الله أن هيأنا للقيام بها"، مشيرًا إلى أن المملكة تواصل مسيرتها فى التحديث والتطوير، وتوفير أحدث التقنيات للعناية بمنظومة الحج والعمرة.

 

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