شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان يعزى تونس فى وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور محمد الناصر رئيس تونس المؤقت فى وفاة الرئيس الباجى قايد السبسي. وذكرت وكالة الأنباء العمانية "اونا"، اليوم الخميس أن السلطان قابوس أعرب فى برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته للدكتور الناصر وللشعب التونسى وأسرة الفقيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطان عمان يعزى تونس فى وفاة الرئيس الباجى قايد السبسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.