"تي أر تي" التركية تنظم النسخة الخامسة من منتدى الأخبار العالمية

إسطنبول / أنداج هونغور/ الخليج 365 تنظم هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي أر تي)، يومي 30 و31 يوليو/ تموز الجاري، النسخة الخامسة من منتدى الأخبار العالمي، بالتعاون مع اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي (ABU). ويقام المنتدى في مدينة إسطنبول تحت عنوان "الثقة والدقة في الصحافة"، بمشاركة الأعضاء العاملين في اتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي. ويشرف إبراهيم إرن، المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، نائب المدير العام لاتحاد إذاعات آسيا والمحيط الهادي، على افتتاح المنتدى، حيث من المقرر عقد عدة جلسات خلاله.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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