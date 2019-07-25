مصدر بالرئاسة التونسية: تشييع جثمان السبسي السبت

تونس/ عادل الثابتي /يامنة سالمي/الخليج 365

كشف مصدر بالرئاسة التونسية، مساء الخميس، أنه سيتم تشييع جثمان الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، السبت.

وفي تصريح للأناضول، قال المصدر المطلع الذي فضل عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام: "تشييع جنازة الرئيس الراحل ستكون يوم السبت"

وأضاف المصدر أن "شخصيات ووفودا أجنبية ستحضر الجنازة".

من جانبه، قال النّائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو هيئة مكتب البرلمان (أعلى سلطة بالبرلمان) غازي الشواشين في تصريحات إعلامية بمقر البرلمان، إنّ مراسم تشييع جثمان السّبسي "ستكون بعد غد السّبت".

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وحتى الساعة 17.25 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات التونسية بخصوص موعد تشييع الجثمان، غير أنه قبل نحو 25 دقيقة، انطلق بمقر البرلمان في العاصمة، اجتماعا رفيعا يشرف عليه الرئيس المؤقت محمد الناصر، لترتيب مراسم جنازة السبسي.

والاجتماع المذكور يحضره بجانب الناصر، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ووزراء الخارجية خميس الجهيناوي، والداخلية هشام الفراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، والعدل كريم الجموسي.

وأدّى رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بمقر البرلمان، خلفا للسبسي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن.

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