وفد أرجنتيني يجري عمليات "جراحية معقدة" لمرضى في غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أجرى وفد أرجنتيني طبي متخصص في جراحة العظام للأطفال، عمليات "جراحية معقدة" لمرضى فلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الخميس، إن "الوفد الطبي الأرجنتيني أنهى إجراء 50 عملية جراحية نوعية ومعقدة بمجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب القطاع".

وأضافت في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن "الوفد الطبي الأرجنتيني حضر إلى القطاع بعد جهود كبيرة بذلتها الوزارة بالتعاون مع جمعية إغاثة أطفال فلسطين للتنسيق لإجراء العمليات".

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وأوضحت الوزارة أن التنسيق بهدف إجراء العمليات يأتي "للتخفيف من معاناة شعبنا في ظل ما يشهده من حصار وصعوبات في السفر للخارج لتلقي العلاج".

ولفتت إلى أنها "ماضية في استجلاب الوفود الطبية بالتعاون مع شركائها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن الفلسطيني، والتخفيف من معاناة أهلنا بالقطاع".

وأوضحت أن الوفد الأرجنتيني مكث في غزة لمدة أسبوع عاين أكثر من 120 حالة مرضية وأجرى العمليات للحالات النادرة والأكثر تعقيداً".

وبحسب وزارة الصحة، فإن مئات المرضى والجرحى تمنعهم السلطات الإسرائيلية تحت حجج "أمنية" من مغادرة القطاع ليتمكنوا من العلاج خارج غزة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.