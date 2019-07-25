تونس/يامنة سالمي/الخليج 365
انطلق في مقر البرلمان التونسي بالعاصمة، مساء الخميس، اجتماعًا رفيعًا يشرف عليه الرئيس المؤقت محمد الناصر، ويحضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد و4 وزراء؛ لترتيب مراسم جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
وبحسب مراسلة الخليج 365، فإن الوزراء الحاضرون للاجتماع هم وزير الخارجية خميس الجهيناوي، والداخلية هشام الفراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، والعدل كريم الجموسي.
وأدّى رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بمقر البرلمان، خلفا للسبسي.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الناصر والشاهد و4 وزراء يجتمعون لترتيب مراسم جنازة السبسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.