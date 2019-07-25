الناصر والشاهد و4 وزراء يجتمعون لترتيب مراسم جنازة السبسي

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

انطلق في مقر البرلمان التونسي بالعاصمة، مساء الخميس، اجتماعًا رفيعًا يشرف عليه الرئيس المؤقت محمد الناصر، ويحضره رئيس الحكومة يوسف الشاهد و4 وزراء؛ لترتيب مراسم جنازة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.

وبحسب مراسلة الخليج 365، فإن الوزراء الحاضرون للاجتماع هم وزير الخارجية خميس الجهيناوي، والداخلية هشام الفراتي، والدفاع عبد الكريم الزبيدي، والعدل كريم الجموسي.

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وأدّى رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق الخميس، اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بمقر البرلمان، خلفا للسبسي.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن.

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