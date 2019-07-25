عباس يعلن الحداد 3 أيام إثر رحيل السبسي‎

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء الخميس، الحداد الوطني لـ3 أيام، مع تنكيس العلم الفلسطيني، إثر وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عباس خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية برام الله.

وأضاف عباس أنه سيشارك في مراسم وداع السبسي.

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وفي وقت سابق الخميس، أعلنت رئاسة الجمهورية وفاة السبسي، عن عمر ناهز الـ93 عاما، وقالت إنه سيعلن لاحقًا عن مراسم الدفن.

وقبل قليل، أدى رئيس مجلس نواب الشعب في تونس، محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد لمدة أقصاها 90 يوما، وفق الدستور.



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