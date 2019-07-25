وزير: الاجتماع المقبل لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة منتصف يناير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير البترول المصري طارق الملا يقول خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الاجتماع المقبل لمجموعة منتدى غاز شرق المتوسط سيكون بالقاهرة في منتصف يناير كانون الثاني 2020. المؤسسون السبعة للمنتدى هم مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

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