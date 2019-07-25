الان تتابع ارتفاعات قياسية.. درجة الحرارة تتجاوز 40 في فرنسا وهولندا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس)، أن باريس شهدت، اليوم الخميس، أعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل

البيانات، فيما تلفح موجة حارة أنحاء أوروبا.

وتدفق سكان باريس وسائحون على النوافير عند ببرج إيفل هربًا من حرارة الطقس في العاصمة الفرنسية.

وأضافت الهيئة، أنه تم تسجيل درجة حرارة بلغت 40.6 درجة في العاصمة حوالي الساعة 1:40 بعد الظهر.

ويحطم هذا الرقم درجة الحرارة القياسية السابقة التي بلغت 40.4 درجة وسجلت في يوليو من عام 1947.

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فيما تجاوزت درجة الحرارة في هولندا الـ40 درجة لأول مرة منذ 75 عاما، حسبما أعلن معهد الأرصاد الملكية على “تويتر”، اليوم الخميس.

وأوضح المعهد، أن المستوى القياسي للحرارة عند 40.4 درجة جرى قياسه في منطقة جيلتسه-ريين في مقاطعة شمال برابنت الواقعة جنوب شرق البلاد.

وكانت درجة الحرارة وصلت، أمس الأربعاء، في مدينة إيندهوفن إلى مستوى قياسي آخر عند 39.3 درجة.

يذكر أن المستوى القياسي لارتفاع درجة الحرارة في هولندا حتى الآن كان يبلغ 38.6 درجة وهو المستوى الذي جرى تسجيله في الثالث والعشرين من أغسطس عام 1944.

كانت السلطات أطلقت تحذيرًا من تكون الدخان بسبب استمرار ارتفاع درجة الحرارة في أجزاء كبيرة من البلاد، مشيرة إلى أن جودة الهواء في بعض المقاطعات “سيئة للغاية”.