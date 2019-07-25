 موقع عبري: إيران تدشن مقارا استخباراتية جديدة في دولة عربية

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ذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، صباح اليوم، الخميس، أن إيران تقيم 5 مقار استخباراتية جديدة في سوريا، بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية، وبأن الجيش الإسرائيلي هاجم أحد هذه المقار.
© Sputnik . Vitaliy Ankov
وأوضح الموقع الإخباري العبري أن وكالة الأنباء السورية "سانا" أعلنت عن هجوم إسرائيلي على منطقة تل الحارة في الجنوب السوري، وبأنه سقط عدد من القتلى والجرحى السوريين.
وأشار الموقع الإلكتروني الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم، بين الفينة والأخرى، بمهاجمة قواعد إيرانية في الأراضي السورية، بهدف إبعاد الإيرانيين منها.
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