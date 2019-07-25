اخبار الخليج

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

نقل موقع "ساكي نيوز عربية" عن المركز الإعلامي للجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، أن "دفاعاته الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تركية مسيرة، تابعة للمليشيات الإرهابية في منطقة "الجفرة"، الواقعة جنوب شرقي طرابلس".

© Sputnik . Captura de pantalla

وكان قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ألقى أمس الأربعاء كلمة أمام الليبيين أعلن خلالها اقتراب حسم معركة طرابلس.

وأكد حفتر أن الجيش سيرفع راية النصر من قلب العاصمة الليبية طرابلس قريبا.

وقال حفتر في كلمة متلفزة، مساء أمس الأربعاء "هدفنا هو تحرير البلاد من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، حتى لا تبقى حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها بأقدامه النجسة"، متابعا "لتصبح ليبيا بلدا آمنا مستقرا، ويحيا شعبنا حرا أبيا مطمئنا يرسم خارطة مستقبلة بإرادته الحرة".

وأضاف حفتر "الشعب والجيش سيرفع راية النصر في قلب العاصمة قريبا... وانتصارنا على الإرهابيين وأنصارهم، وعلى كل من رفع السلاح ليعتدي على المواطنين، لتصبح طرابلس مدينة السلام للمقيمين فيها، ومن دخلها فهو آمن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا