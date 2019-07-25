دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تسجل إرتفاع في الإيرادات بنسبة 30% رغم الحظر الأمريكي ظهر على التقنية بلا حدود.

نجحت شركة هواوي في تحقيق إرتفاع جديد في الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك رغم الحظر والقيود التي فرضت من الإدارة الأمريكية على العملاق الصيني.

أشارت التوقعات خلال العام الماضي إلى أن هواوي ستحقق إيرادات بنسبة 21% فقط نتيجة للعقبات التي تواجهها الشركة في تطوير شبكات الجيل الخامس، إلا أن الشركة سجلت نمو في الإيرادات بنسبة 39% في الربع الأول.

ومن جديد جاء الحظر الأمريكي ليضع توقعات جديدة بإنخفاض إيرادات العملاق الصيني، إلا أن القيود الأمريكية والعقبات التي تواجه هواوي في تطوير شبكات 5G لم تمنع تحقيق هواوي نمو جديد في الإيرادات بنسبة 30% خلال النصف الأول من 2019 أو م بين شهري يناير ويونيو.

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من جانب أخر تستمر القيود الأمريكية المفروضة على شركة هواوي والتي أدت إلى سحب الكثير من التراخيض وتقييد مبيعات هواوي في الولايات المتحدة، نظراً للإتهامات التي وجهت لهواوي بتهديد الأمن القومي في الولايات المتحدة، إلا أن الإدارة الأمريكية بدأت مؤخراً في إعطاء بعض التصريحات لشركة هواوي.

يذكر أن شركة هواوي تحقق نمو وتقدم جيد مع هذه القيود والعقبات التي تواجهها في الفترة الأخيرة، كما تستمر الشركة في تحقيق مبيعات جيدة أيضاً من هواتفها الذكية، حيث سجلت مبيعات 100 مليون وحدة في ال 5 أشهر الأولى من هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تسجل إرتفاع في الإيرادات بنسبة 30% رغم الحظر الأمريكي ظهر على التقنية بلا حدود.