بالخطأ.. مايكروسوفت تكشف عن تصميم جديد لقائمة "Start"

دبي - بواسطة محمد فارس © ويندوز 10 ويندوز 10

كتب - عاصم الأنصاري:

أرسلت شركة مايكروسوفت الأمريكية، وعن طريق الخطأ، نسخة خاصة بها للاختبار من نظام التشغيل "ويندوز 10"، تظهر فيها تصميم جديد لقائمة ابدأ (Start).

وتحمل النسخة المرسلة بالخطأ من "ويندوز 10" رقم البناء 18947، وهي بدائية للغاية فهي لم تصل بعد من النضخ للمرحلة التجريبية، هي لاختبارها داخل الشركة، لكنها أرسلت لكافة المنضمين لبرنامج تجربة خصائص ويندوز بدون قصد.

ويلاحظ في التصميم الجديد لقائمة "ابدأ" غياب المربعات الحية، كما تضمن هذا الإصدار الجديد أيضًا أداة للبحث عن صور GIF في قائمة الرموز التعبيرية.

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ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، قال رئيس شركة "ويندوز إنسايد" من مايكروسوفت، دونا ساركار، "إن الشركة "تدرس" هذه المسألة".

كما قال متحدث باسم الشركة: "كان هذا خطأ، وتم سحب الإصدار التجريبي".

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترتكب فيها "ماسكروسوفت" هذا الخطأ، ففي عام 2017، أصدرت الشركة إصدارات داخلية من "ويندوز 10" للكمبيوتر الشخصي والمحمول ، وتسببت في إدخال بعض الأجهزة في حلقة إعادة التشغيل. ورصدت الشركة الخطأ بسرعة وساعدت مستخدميها المتأثرين باستخدام أداة استرداد الجهاز.​