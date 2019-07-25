شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة السعودية تدخل "الداخلية".. العسكرية تعلن نتائج القبول المبدئى للنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السعودية نتائج قبول مبدئى للنساء، وأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي (نساء) لرتبة (وكيل رقيب، عريف، جندي أول) وفقا لوكالة واس السعودية.

Advertisements

وخاضت المرأة السعودية جميع المجالات، وشهدت المملكة العربية السعودية على مدار العام الماضى طفرة غير مسبوقة فى تمكين المرأة، بدأت برفع الحظر عن قيادة السيارات فى 24 يونيو 2018.

كما تمكنت للمرأة العمل كسائقة أجرة تاكسى بداخل المملكة، والسماح لهن بالحضور فى مدرجات ملاعب كرة القدم فى يناير 2018، وصولا إلى السماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء فى أول سباق دراجات هوائية للإناث وتولى المناصب القيادية.