إقدام كبير من شباب الكويت على المركبات التجارية المتنقلة بعد السماح بتراخيصها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد سماح الحكومة الكويتية بإصدار تراخيص للمركبات التجارية المتنقلة، أقدم عدد كبير من الشباب الكويتى على هذه المركبات، فهى تقدم خدمات متنقلة متعددة، وتوفر فرص عمل بتكلفة منخفضة.
وشهدت مسالة تراخيص المركبات التجارية المتنقلة فى الكويت الكثير من الجدل، فقد أكد مدير الإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب مطلع الشهر الجارى، أن الإدارات المعنية فى بلدية الكويت مسئولة باتخاذ الإجراءات بحق مخالفات أصحاب العربات والمركبات المتنقلة.
وأكد الغريب، فى رده بشأن إيقاف المخالفات الموجهة إلى أصحاب العربات والمركبات المتنقلة إلى حين تنظيم آلية مشتركة بين وزارة التجارة وبلدية الكويت، "نفيدكم بأن كل تنظيم قائم يجب الالتزام به من جانب الإدارات المعنية للجهاز التنفيذى بالبلدية ومن ثم تكون هذه الإدارات معنية باتخاذ ما يلزم من اجراءات لمواجهة ما تكتشفه من مخالفات يتم رصدها دون توقف طالما أن التنظيم الخاص بها قائم.
والمركبات التجارية المتنقلة، هى سيارات يستخدمها الشباب فى الكويت كمصدر لكسب الرزق، فمنهم من يستخدمها كمتجر، ومنهم من يستخدمها كورشة ميكانيكا متنقلة .
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