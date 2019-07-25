طفل مصرى يتعرض للعض والنهش من كلاب ضالة فى الكويت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض طفل مصري لإصابات متفرقه جراء عمليات نهش وعض تعرض لها من قبل مجموعة من الكلاب الضالة في منطقة حولي بالكويت، وذلك خلف حديقة حولي عندما كان يلهو بالساحة الترابية.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، علي الفور تم نقل الطفل إلي مستشفي مبارك، حيث تم إسعافه وتطعيمه من السعار، وتم تسجيل إثبات حالة من قبل محقق المستشفي وتم إبلاغ مخفر حولي بالواقعة.
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