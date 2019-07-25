شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 124 طنا من المساعدات الغذائية لأهالى محافظة الضالع فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشنت دولة الإمارات اليوم حملة مساعدات إغاثة لأهالى محافظة الضالع، فى إطار جهودها لتلبية الاحتياجات الفورية للشعب اليمنى وتحسين الحياة المعيشية فى المناطق المحررة .

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، تشمل الحملة، التى ستكون على 4 دفعات وتستمر على مدى شهر كامل، رفد مستشفى النصر بالأدوية وتوزيع 124 طنا من المواد الغذائية إلى جانب تجهيز مرافق صحية وخزانات مياه وخيم إيوائية .

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ووصلت أمس الدفعة الأولى من المساعدات التى شملت 31.2 طن من المواد الغذائية، إلى جانب خزانات مياه وخيم إيوائية، استمراراً لحملات إغاثة سابقة نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتى فى محافظة الضالع.

وعبر المسؤولون فى محافظة الضالع عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعبا على هذا العون الكبير واللافتة الإنسانية التى ستسهم فى التخفيف من معاناة الكثير من الأسر فى ظل الظروف المعيشية الصعبة.