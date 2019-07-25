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السفير الروسى لدى السعودية يشيد بجهود المملكة فى خدمة الحجاج وضيوف الرحمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الحج والعمرة بالمملكة السعودية بمكتبه بجدة اليوم، السفير سيرجى كوزلوف، سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى المملكة، بحضور محمد صالح الشارخ، المدير التنفيذى والمشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة.

 

ووفقا لحساب وزارة الحج والعمرة عبر حسابها على تويتر، فجرى خلال اللقاء تناول الأحاديث الودية والموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج، فيما أشاد السفير الروسى بالجهود المبذولة والخدمات التى تقدمها المملكة لضيوف الرحمن.


 

 

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