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انهيار أرضى يدفن سيارة تقل 20 راكبا فى جبال أطلس بمراكش فى المغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات المحلية اليوم الخميس إن عمليات بحث جارية لإخراج سيارة فان دفنت بركابها نتيجة انهيار أرضى حدث بعد أمطار غزيرة فى جبال أطلس جنوبى مدينة مراكش بالمغرب.

 

وقع الحادث مساء أمس الأربعاء فى منطقة أسني. وقال شهود إن السيارة كانت تقل ركابا من الدار البيضاء إلى قرية تالوين التى تبعد 670 كيلومترا جنوبى الرباط.

 

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وقالت السلطات إن الانهيار الأرضى خلف كومة من التراب والطين بارتفاع 20 مترا أغلقت الطريق الجبلي. ولم تذكر تفاصيل عن عدد الركاب.

 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن من المعتقد أن ما بين 16 و20 شخصا كانوا بالسيارة.

 

 

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