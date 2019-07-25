شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى ناعيا الرئيس السبسى: قاد تونس فى أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، رئيس الجمهورية التونسية الباجى قايد السبسى الذى وافته المنية صباح اليوم.

وكتب بن راشد، عبر حسابه على تويتر: "تعازينا للشعب التونسى الشقيق فى وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، قاد تونس فى أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جنانه وألهم شعبه وأهله الصبر والسلوان، وحفظ الله تونس وشعبها وأرضها دائماً وأبداً".



حاكم دبى

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وكان الرئيس التونسى الراحل الباجى قايد السبسي وافته المنية صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ 92 عاما، بعد إيداعه المستشفى العسكرى بعد وعكة صحية طارئة.

وبعد مسيرة حافلة، تولى الباجى قايد السبسي خلالها عدة مناصب، وخاض الانتخابات الرئاسية ودخل جولة إعادة مع المنصف المرزوقى وفاز بعد حصوله على 55.68% من أصوات الناخبين ليواجه خلال رئاسته للتونسيين تحديات عدة أبرزها الإصلاح الاقتصادى.