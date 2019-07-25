شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: السبسى ناضل فى حركة التحرير المغاربية وفى بناء بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح، الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى الذى وافته المنية صباح اليوم.

وأشاد بن صالح فى برقية تعزية بعث بها إلى الرئيس التونسى المؤقت محمد الناصر، ورئيس الوزراء التونسى يوسف الشاهد، وأفراد أسرة السبسى، بمسيرة الفقيد ونضاله المستميت فى حركة التحرير التونسية والمغاربية وجهوده فى بناء بلاده بعد الاستقلال.

واعتبر الرئيس الجزائرى أن رحيل السبسى، ليس خسارة للشعب التونسى الشقيق فحسب، بل للمغرب العربى والأمة العربية كلها، خاصة الجزائر التى تشاطر تونس شعبا وحكومة الآلام والأحزان.

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وقال بن صالح، إن الراحل العزيز سيبقى خالدا فى ذاكرة الجزائريين، الذين لن ينسوا أبدا مواقفه الرائدة فى مساندة الثورة الجزائرية والدفاع عنها ما وجد لذلك سبيلا داخل تونس وخارجها، وسيبقى لديهم كما كان وكما هو من ألمع القادة الذين حازوا بأعمالهم ومواقفهم الإجماع على ما تتسم به شخصياتهم من حنكة واتزان، وبُعد نظر.